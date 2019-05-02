На сайте президента Казахстана обнаружили фотографии главы государства с "омоложенным" лицом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. На официальном сайте президента республики Казахстан нашли фотографии временного главы страны с отретушированным лицом. На это обратила внимание “Радио.Азаттык”, местная редакция “Радио Свобода”, сообщает УНН.
Издания заметило, что фотографии на сайте президента Казахстана и государственных СМИ страны сильно отличаются от тех, которые публикуют иностранные издания.
“Радио.Азаттык” считает, что пресс-служба президента старается убрать морщины и “подтянуть” лицо 65-летнего Токаева на фото. Временный глава Казахстана собирается участвовать на выборах президента страны 9 июня.
Издание уточнило, что на всех снимках обычно изменениям подвергнуты только лицо и шея Токаева. Остальные люди на фото остаются нетронутыми.
Собеседник издания Брюс Панниер, специализирующийся на событиях Центральной Азии, считает, что манипуляции с фото являются попыткой представить Токаева как “свежее, новое лицо”, несмотря на его возраст.
Другой собеседник издания, заявил, что на фотографиях заметно как лицо отретушировано при использовании инструмента “Размытие” в “Фотошопе”. Он также считает, что это сделали, чтобы выровнять кожу лица Токаева.
Напоминаем, в Казахстане принимать участие в президентских выборах будут 9 человек.