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На сайте президента Казахстана обнаружили фотографии главы государства с "омоложенным" лицом

На сайте президента Казахстана обнаружили фотографии главы государства с "омоложенным" лицом

Киев  •  УНН

 • 17617 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. На официальном сайте президента республики Казахстан нашли фотографии временного главы страны с отретушированным лицом. На это обратила внимание “Радио.Азаттык”, местная редакция “Радио Свобода”, сообщает УНН.

Издания заметило, что фотографии на сайте президента Казахстана и государственных СМИ страны сильно отличаются от тех, которые публикуют иностранные издания.

“Радио.Азаттык” считает, что пресс-служба президента старается убрать морщины и “подтянуть” лицо 65-летнего Токаева на фото. Временный глава Казахстана собирается участвовать на выборах президента страны 9 июня.

Издание уточнило, что на всех снимках обычно изменениям подвергнуты только лицо и шея Токаева. Остальные люди на фото остаются нетронутыми.

Собеседник издания Брюс Панниер, специализирующийся на событиях Центральной Азии, считает, что манипуляции с фото являются попыткой представить Токаева как “свежее, новое лицо”, несмотря на его возраст.

Другой собеседник издания, заявил, что на фотографиях заметно как лицо отретушировано при использовании инструмента “Размытие” в “Фотошопе”. Он также считает, что это сделали, чтобы выровнять кожу лица Токаева.

Напоминаем, в Казахстане принимать участие в президентских выборах будут 9 человек.

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