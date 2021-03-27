У Каїрі при обваленні десятиповерхового будинку загинули три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У центрі Каїра обвалився десятиповерховий будинок, в результаті чого загинули три людини, ще 23 — постраждали. Про це повідомляє видання Al-Ahram з посиланням на центральний оперативний центр у Каїрській мухафазі, передає УНН.
Що відомо
За даними газети, обвал будинку стався рано вранці 27 березня в приміщенні з підвалом, цокольним та дев’яти поверхами. Про причини події не повідомляється.
На даний момент відомо про трьох загиблих і 23 поранених. Всі постраждалі були доставлені в лікарню Аль-Салам. Згідно з офіційною заявою Каїрської мухафазі, зараз під завалами ведуться пошуки людей.
Деталі
На місці події зараз працюють бригади швидкої допомоги, співробітники правоохоронних органів, військові. Губернатор Каїра генерал-майор Халед Абдель Аль доручив сформувати інженерний комітет для аналізу збитку від обвалення відразу ж після того, як прокуратура закінчить перевірку.
Нагадаємо
Цього тижня у Запоріжжі обвалилося перекриття між поверхами у будівлі, є постраждалий.