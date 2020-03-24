У Карпатах значна небезпека сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В українських Карпатах у вівторок, 24 березня, очікується значна небезпека сходження лавин. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"За прогнозом Укргідрометцентру, 24 березня у високогір’ї східної частини Закарпатської, у горах Iвано-Франкiвської та Чернівецької областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, відчутне зниження температури очікується в Україні 24-25 березня - у зв’язку з вторгненням арктичного повітря на територію країни.