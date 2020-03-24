В Карпатах значительная опасность схождения лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В украинских Карпатах во вторник, 24 марта, ожидается значительная опасность схождения лавин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По прогнозу Укргидрометцентра, 24 марта в высокогорье восточной части Закарпатской, в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили в ведомстве.
Напомним, ощутимое снижение температуры ожидается в Украине 24-25 марта - в связи с вторжением арктического воздуха на территорию страны.