Українців попередили про відчутне похолодання

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Відчутне зниження температури очікується в Україні 24-25 березня - у зв’язку з вторгненням арктичного повітря на територію країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

"За даними Укргідрометцентру, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується відчутне зниження температури: вночі до 1-7° морозу, вдень до 3° тепла - 3° морозу, на півдні та сході вночі близько 0°, вдень до 2-7° тепла", - вказали у відомстві.

24-25 березня утримається холодна, без опадів, погода.

Також 24 березня у південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності).

Нагадаємо, у четвер, 26 березня, в Україні очікується підвищення температури повітря, у порівнянні з доволі прохолодним початком тижня.

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