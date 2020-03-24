Українців попередили про відчутне похолодання
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Відчутне зниження температури очікується в Україні 24-25 березня - у зв’язку з вторгненням арктичного повітря на територію країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується відчутне зниження температури: вночі до 1-7° морозу, вдень до 3° тепла - 3° морозу, на півдні та сході вночі близько 0°, вдень до 2-7° тепла", - вказали у відомстві.
24-25 березня утримається холодна, без опадів, погода.
Також 24 березня у південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності).
Нагадаємо, у четвер, 26 березня, в Україні очікується підвищення температури повітря, у порівнянні з доволі прохолодним початком тижня.