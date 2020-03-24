Украинцев предупредили об ощутимом похолодании
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Ощутимое снижение температуры ожидается в Украине 24-25 марта - в связи с вторжением арктического воздуха на территорию страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры ночью до 1-7° мороза, днем до 3° тепла - 3° мороза, на юге и востоке ночью около 0°, днем до 2-7° тепла", - указали в ведомстве.
24-25 марта сохранится холодная, без осадков погода.
Также 24 апреля в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).
Напомним, в четверг, 26 марта, в Украине ожидается повышение температуры воздуха, по сравнению с довольно прохладным началом недели.