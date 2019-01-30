У Карпатах зберігається небезпека сходження лавин

"За даними УкрГідрометцентру, 30 січня в горах Львівської та Закарпатської областей у зв’язку з відлигою, опадами очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)",- йдеться у повідомленні.

В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, через туман в Україні протягом доби 30 січня буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах, - до 500 метрів.