У Карпатах зберігається небезпека сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Карпатах у середу, 30 січня, у звязку з відлигою утримується значна снiголавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, 30 січня в горах Львівської та Закарпатської областей у зв’язку з відлигою, опадами очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)",- йдеться у повідомленні.
В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.
Нагадаємо, через туман в Україні протягом доби 30 січня буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах, - до 500 метрів.