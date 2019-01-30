В Карпатах сохраняется опасность схода лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Карпатах в среду, 30 января, в связи с оттепелью содержится значительное снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 30 января в горах Львовской и Закарпатской областей в связи с оттепелью, осадками ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
Напомним, из-за тумана в Украине в течение суток 30 января будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах - до 500 метров.