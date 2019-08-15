У Карпатах загроза сходження селів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Через підвищення рівнів води у річках на заході України можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в горах iснує загроза утворення локальних селевих потокiв. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"15 серпня, при сильних дощах, в Карпатах існує загроза формування селевих потоків. У зв'язку з очікуваними значними дощами, 15-16 серпня на рiчках басейну Прута та Сірету очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,7 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.
Також, у зв'язку iз збереженням значних дощiв, 15 серпня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська обл.) очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 1,0-1,5 м над поточними рiвнями.
"Мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь. При сильних дощах, мiсцевого схилового стоку ймовiрне початкове затоплення господарських об'єктів в прирічкових населених пунктах у Старосамбiрському, Самбiрському, Туркiвському та Дрогобицькому районах Львiвської обл.", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, очiкуються пiдйоми рiвнiв води 15 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2-1,2 м, на річках Закарпаття – 0,2-1,0 м. 16 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-0,7 м.
"Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву р. Вишня - с. Твiржа (Львiвська обл.), р. Луга - м. Володимир-Волинський (Волинська обл.)", - додали рятувальники.
Нагадаємо, в Україні на сьогодні, оголошено штормове попередження - грози та зливи очікуються на заході.