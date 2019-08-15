В Карпатах угроза схождения селей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Из-за повышения уровня воды в реках на западе Украины возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"15 августа, при сильных дождях, в Карпатах существует угроза формирования селевых потоков. В связи с ожидаемыми значительными дождями, 15-16 августа на реках бассейна Прута и Сирет ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями, без негативных последствий", - говорится в сообщении.
Также, в связи с сохранением значительных дождей, 15 августа на реках бассейна Днестра (Львовская обл.) ожидается продолжение подъема уровней воды на 1,0-1,5 м над текущими уровнями.
"Местами затопление заводей, с/х угодий. При сильных дождях, местного склонового стока возможно начальное затопление объектов в приречных населенных пунктах в Старосамборском, Самборском, Турковском и Дрогобычском районах Львовской обл.", - отмечается в сообщении.
Кроме того, ожидаются подъемы уровней воды 15 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2-1,2 м, на реках Закарпатья - 0,2-1,0 м. 16 августа на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2-0,7 м.
"Местами возможен начальный выход воды на пойму р. Вишня - с. Твиржа (Львовская обл.), р. Луга - г. Владимир-Волынский (Волынская обл.)", - добавили спасатели.
Напомним, в Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение - грозы и ливни ожидаются на западе.