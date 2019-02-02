У Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека

"За даними УкрГідрометцентру, 2-4 лютого, у зв’язку з відлигою та опадами, у горах і на високогір’ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Також, в гірських районах східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.



Нагадаємо, в Закарпатській області 1 лютого, близько 19.00, на дорозі Н-09 −09 Мукачеве — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів, км 154+000, поблизу с. Ділове, зійшла лавина в обсязі 40 куб.м, яка перекрила половину проїжджої частини.