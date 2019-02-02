В Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 79537 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101981 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 136738 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135008 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131923 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126257 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163952 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117937 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141522 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. В горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей с 2 по 4 февраля ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 2-4 февраля, в связи с оттепелью и осадками, в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Также, в горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Напомним, в Закарпатской области 1 февраля, около 19.00, на дороге Н-09 -09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов, км 154 + 000, вблизи с. Деловое, сошла лавина в объеме 40 куб.м, которая перекрыла половину проезжей части.

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