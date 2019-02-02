В Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей с 2 по 4 февраля ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 2-4 февраля, в связи с оттепелью и осадками, в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Также, в горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
Напомним, в Закарпатской области 1 февраля, около 19.00, на дороге Н-09 -09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов, км 154 + 000, вблизи с. Деловое, сошла лавина в объеме 40 куб.м, которая перекрыла половину проезжей части.