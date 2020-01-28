У Карибському морі біля Ямайки стався потужний землетрус магнітудою 7,7
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Потужний землетрус магнітудою 7,7 зафіксовано неподалік Ямайки. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
"Землетрус стався на відстані 125 км на північний захід від Лусеа, Ямайка", - зазначається в повідомленні.
Епіцентр поштовхів залягав на глибині 10 км. Повідомлень про руйнування чи жертви поки що не надходило. Загроза цунамі не підтвердилася.
Нагадаємо, у Туреччині кількість загиблих через землетрус зросла до 36 осіб.