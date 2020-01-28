В Карибском море возле Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Мощное землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано неподалеку Ямайки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Землетрясение произошло на расстоянии 125 км к юго-западу от Лусеа, Ямайка", - отмечается в сообщении.
Эпицентр толчков залегал на глубине 10 км. Сообщений о разрушениях или жертвах пока не поступало. Угроза цунами не подтвердилась.
Напомним, в Турции число погибших из-за землетрясения возросло до 36 человек.