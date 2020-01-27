У Канаді у подружжя запідозрили новий коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У канадському Торонто досліджують два випадки підозри на смертельний коронавірус, який поширився в Китаї. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBC.
"Друга підозра на новий коронавірус досліджується в Торонто", - повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що жінка є дружиною першої людини - чоловіка, у кого запідозрили коронавірус.
Діагноз ще не встановлено. Наразі вона перебуває в ізоляції з тих пір, як повернулася зі своїм чоловіком з Китаю.
Нагадаємо, у США п'ять осіб захворіло через китайський коронавірус.