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У Канаді обмежили використання безпілотників

У Канаді обмежили використання безпілотників

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. У Канаді з початку літа вступили в силу обмеження щодо використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) приватними особами. Про це повідомляється на сайті Міністерства транспорту Канади, передає УНН.

Правила регламентують польоти дронів вагою від 250 гр до 25 кг. Відповідно до прийнятих норм, для управління БПЛА тепер потрібно отримувати ліцензію, яку видаватимуть спеціальні школи. Ліцензії поділяються на дві категорії - базова і підвищеного рівня. Першу можуть отримати особи, які досягли 14 років і старше, друга буде видаватися громадянам у віці від 16 років. Управління безпілотником без ліцензії буде каратися штрафом у розмірі до 5 тис. канадських доларів ($3,7 тис.).

Також вводиться повна заборона на польоти дронів біля аеропортів, заборонено наближатися до літаків, вертольотів і місць масових заходів, а також направляти дрони в райони різних інцидентів і подій. Максимальна відстань, на яку можна підлетіти до аеропорту, становить 5,6 км, а висота польоту дрона не повинна перевищувати 122 м. За порушення встановлених правил фізичні особи будуть піддаватися штрафу в розмірі до 3 тис. Канадських доларів ($2,2 тис.) , або тюремного ув'язнення, а юридичні - до 15 тис. канадських доларів ($12 тис.). Крім того, передбачається додаткова відповідальність для операторів безпілотників за керування ними в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Раніше УНН повідомляв, що в Австралії обмежать використання безпілотників.

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