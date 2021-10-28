У Канаді легкомоторний літак здійснив вимушену посадку на трасі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Поблизу канадського міста Торонто легкомоторний пасажирський літак здійснив вимушену посадку на завантаженій автомагістралі. Про це повідомляє УНН із посиланням на CBC.
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Літак вилетів із аеропорту міста Маркхем, провінція Онтаріо. За кілька хвилин після злету виникли технічні проблеми.
Пілот та інструктор зрозуміли, що можливості повернутися назад в аеропорт немає, тому вирішили посадити літак на 10-смугову ділянку шосе поблизу Торонто.
Повідомляють, що члени екіпажу не постраждали. Літак та автомобілі також не дістали пошкоджень. Рух трасою на деякий час зупинили, а літак евакуювали.
Камери відеоспостереження зафіксували момент приземлення літака на автомагістралі.
Нагадаємо
У Лівії під час приземлення розбився гелікоптер Mi-17, який перевозив мільйони доларів. Двоє членів екіпажу дістали травми.