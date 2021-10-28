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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У Канаді легкомоторний літак здійснив вимушену посадку на трасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Поблизу канадського міста Торонто легкомоторний пасажирський літак здійснив вимушену посадку на завантаженій автомагістралі. Про це повідомляє УНН із посиланням на CBC.

У Канаді легкомоторний літак здійснив вимушену посадку на трасі

Деталі

Літак вилетів із аеропорту міста Маркхем, провінція Онтаріо. За кілька хвилин після злету виникли технічні проблеми.

Пілот та інструктор зрозуміли, що можливості повернутися назад в аеропорт немає, тому вирішили посадити літак на 10-смугову ділянку шосе поблизу Торонто.

Повідомляють, що члени екіпажу не постраждали. Літак та автомобілі також не дістали пошкоджень. Рух трасою на деякий час зупинили, а літак евакуювали.

Камери відеоспостереження зафіксували момент приземлення літака на автомагістралі.

Нагадаємо

У Лівії під час приземлення розбився гелікоптер Mi-17, який перевозив мільйони доларів. Двоє членів екіпажу дістали травми.

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