У Канаді легкомоторний літак здійснив вимушену посадку на трасі

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Літак вилетів із аеропорту міста Маркхем, провінція Онтаріо. За кілька хвилин після злету виникли технічні проблеми.

Пілот та інструктор зрозуміли, що можливості повернутися назад в аеропорт немає, тому вирішили посадити літак на 10-смугову ділянку шосе поблизу Торонто.

Повідомляють, що члени екіпажу не постраждали. Літак та автомобілі також не дістали пошкоджень. Рух трасою на деякий час зупинили, а літак евакуювали.

Камери відеоспостереження зафіксували момент приземлення літака на автомагістралі.

Нагадаємо

У Лівії під час приземлення розбився гелікоптер Mi-17, який перевозив мільйони доларів. Двоє членів екіпажу дістали травми.