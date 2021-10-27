У Лівії розбився гелікоптер із мільйонами доларів на борту

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Аварія сталася на стадіоні лівійського міста Тархуна.

“У Лівії гелікоптер із готівкою розбився під час приземлення на стадіоні у місті Тархуна”, — ідеться у повідомленні.

Зазначають, що двоє членів екіпажу дістали травми.

За даними видання Haberler, гелікоптер Mi-17 належить військово-повітряним силам Лівії, на його борту було 40 млн динарів (приблизно 8,8 млн доларів).

Уряд Лівії підтвердив перевезення грошей і повідомив, що аварія сталася через погані погодні умови.

Інформації про те, що сталося з грошима, немає.

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