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В Ливии разбился вертолет с миллионами долларов на борту

Киев • УНН

 • 24781 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Ливии во время приземления разбился вертолет Mi-17, который перевозил миллионы долларов. Двое членов экипажа получили травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Akşam и Haberler.

В Ливии разбился вертолет с миллионами долларов на борту

Детали

Авария произошла на стадионе ливийского города Тархуна.

“В Ливии вертолет с наличными разбился во время приземления на стадионе в городе Тархуна”, — говорится в сообщении.

Отмечают, что два члена экипажа получили травмы.

По данным издания Haberler, вертолет Mi-17 принадлежит военно-воздушным силам Ливии, на его борту было 40 млн динаров (примерно 8,8 млн долларов).

Правительство Ливии подтвердило перевозку денег и сообщило, что авария произошла из-за плохих погодных условий.

Информации о том, что случилось с деньгами, нет.

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