В Ливии разбился вертолет с миллионами долларов на борту
Киев • УНН
Детали
Авария произошла на стадионе ливийского города Тархуна.
“В Ливии вертолет с наличными разбился во время приземления на стадионе в городе Тархуна”, — говорится в сообщении.
Отмечают, что два члена экипажа получили травмы.
По данным издания Haberler, вертолет Mi-17 принадлежит военно-воздушным силам Ливии, на его борту было 40 млн динаров (примерно 8,8 млн долларов).
Правительство Ливии подтвердило перевозку денег и сообщило, что авария произошла из-за плохих погодных условий.
Информации о том, что случилось с деньгами, нет.
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