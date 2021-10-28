В Канаде легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Вблизи канадского города Торонто легкомоторный пассажирский самолет совершил вынужденную посадку на загруженной автомагистрали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC.
Детали
Самолет вылетел из аэропорта города Маркхем, провинция Онтарио. Через несколько минут после взлета возникли технические проблемы.
Пилот и инструктор поняли, что возможности вернуться обратно в аэропорт нет, поэтому решили посадить самолет на 10-полосный участок шоссе вблизи Торонто.
Сообщается, что члены экипажа не пострадали. Самолет и автомобили также не получили повреждений. Движение на трассе на некоторое время остановили, а самолет эвакуировали.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент приземления самолета на автомагистрали.
Напомним
В Ливии во время приземления разбился вертолет Mи-17, который перевозил миллионы долларов. Двое членов экипажа получили травмы.