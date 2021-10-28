В Канаде легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассе

Детали

Самолет вылетел из аэропорта города Маркхем, провинция Онтарио. Через несколько минут после взлета возникли технические проблемы.

Пилот и инструктор поняли, что возможности вернуться обратно в аэропорт нет, поэтому решили посадить самолет на 10-полосный участок шоссе вблизи Торонто.

Сообщается, что члены экипажа не пострадали. Самолет и автомобили также не получили повреждений. Движение на трассе на некоторое время остановили, а самолет эвакуировали.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент приземления самолета на автомагистрали.

Напомним

В Ливии во время приземления разбился вертолет Mи-17, который перевозил миллионы долларов. Двое членов экипажа получили травмы.