У Кам'янському грабіжник приніс до кредитної установи муляж бомби
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У місті Кам’янське Дніпропетровської області грабіжник підкинув до кредитної установи муляж бомби. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Чоловік, 1989 року народження, увійшов до відділення “Швидко гроші” та спробував отримати там кредит. Однак співробітниця відмовила йому у видачі грошей. Тоді чоловік почав вимагати віддати йому гроші, а коли співробітниця не відреагувала н його погрози, то чоловік залишив у приміщенні предмет схожий на вибуховий пристрій та пішов.
Працівниця викликала поліцію. Вибухотехніки, які також прибули на виклик, встановили, що предмет, залишений нападником є муляжем саморобного вибухового пристрою.
Розпочато розслідування за ст. 187 КК України (розбій).
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