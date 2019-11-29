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У Кам'янському грабіжник приніс до кредитної установи муляж бомби

У Кам'янському грабіжник приніс до кредитної установи муляж бомби

Київ • УНН

 • 12522 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У місті Кам’янське Дніпропетровської області грабіжник підкинув до кредитної установи муляж бомби. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Чоловік, 1989 року народження, увійшов до відділення “Швидко гроші” та спробував отримати там кредит. Однак співробітниця відмовила йому у видачі грошей. Тоді чоловік почав вимагати віддати йому гроші, а коли співробітниця не відреагувала н його погрози, то чоловік залишив у приміщенні предмет схожий на вибуховий пристрій та пішов.

Працівниця викликала поліцію. Вибухотехніки, які також прибули на виклик, встановили, що предмет, залишений нападником є муляжем саморобного вибухового пристрою.

Розпочато розслідування за ст. 187 КК України (розбій).

Як повідомляв УНН, на Київщині ліквідували підпільне казино.

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