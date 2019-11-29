В Каменском грабитель принес в кредитное учреждение муляж бомбы

Мужчина, 1989 года рождения, вошел в отделение “Быстро деньги” и попытался получить там кредит. Однако сотрудница отказала ему в выдаче денег. Тогда человек потребовал отдать ему деньги, а когда сотрудница не отреагировала н его угрозы, то человек оставил в помещении предмет, похожий на взрывное устройство и ушел.

Работница вызвала полицию. Взрывотехники, которые также прибыли на вызов, установили, что предмет, оставленный нападающим является муляжом самодельного взрывного устройства.

Начато расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).

Как сообщал УНН, в Киевской области ликвидировали подпольное казино.