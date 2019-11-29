На Київщині ліквідували підпільне казино
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Київській області викрили черговий нелегальний гральний заклад. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Правоохоронці провели санкціонований обшук в приміщенні, яке працювало під прикриттям продажу лотереї. Це вже другий підпільний заклад, незаконну діяльність якого припинили поліцейські Васильківщини за два дні.
Поліцейські вилучили 18 комп’ютерів з програмним забезпеченням для здійснення азартних ігор. Також було вилучено документацію та 2 тисячі гривень, отриманих від заняття незаконним бізнесом.
Все вилучене направили на експертизу, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального Кодексу України (зайняття гральним бізнесом). Санкція статті передбачає штраф від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Досудове слідство триває.
Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронці накрили підпільне казино.