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На Київщині ліквідували підпільне казино

На Київщині ліквідували підпільне казино

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Київській області викрили черговий нелегальний гральний заклад. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Правоохоронці провели санкціонований обшук в приміщенні, яке працювало під прикриттям продажу лотереї. Це вже другий підпільний заклад, незаконну діяльність якого припинили поліцейські Васильківщини за два дні.

Поліцейські вилучили 18 комп’ютерів з програмним забезпеченням для здійснення азартних ігор. Також було вилучено документацію та 2 тисячі гривень, отриманих від заняття незаконним бізнесом.

Все вилучене направили на експертизу, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення. 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального Кодексу України (зайняття гральним бізнесом). Санкція статті передбачає штраф від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Досудове слідство триває. 

Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронці накрили підпільне казино.

Українські Національні Новини

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