У Запоріжжі правоохоронці накрили підпільне казино
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У самому центрі Запоріжжя працівники прокуратури та СБУ нагрянули з обшуками до підпільного грального закладу. Інформацією поділився керівник Запорізької місцевої прокуратури № 2 Роман Мазурик на власній сторінці у Facebook, передає УНН.
“В самісінькому центрі Запоріжжя, на вулиці Сталеварів ділки організували фешенебельне казино з „однорукими бандитами“ та рулеткою”, — написав у дописі Р.Мазурик.
Наразі там проходять обшуки.
Як дізнався кореспондент УНН з власних джерел, справу з викриттям цього підпільного закладу супроводжують працівники відділу К управління СБУ. Це може вказувати на те, що існує причетність посадових осіб правоохоронних органів до покривання роботи цього казино.
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