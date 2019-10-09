В Запорожье правоохранители накрыли подпольное казино
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 9 октября. УНН. В самом центре Запорожья работники прокуратуры и СБУ нагрянули с обысками в подпольное игорное заведение. Информацией поделился руководитель Запорожской местной прокуратуры № 2 Роман Мазурик на своей странице в Facebook, передает УНН.
“В самом центре Запорожья, на улице Сталеваров дельцы организовали фешенебельное казино с „однорукими бандитами“ и рулеткой”, — написал в заметке Р.Мазурик.
Сейчас там проходят обыски.
Как узнал корреспондент УНН из собственных источников, дело с разоблачением этого подпольного заведения сопровождают сотрудники отдела К управления СБУ. Это может указывать на то, что существует причастность должностных лиц правоохранительных органов к покрытию работы этого казино.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арахамия: у Авакова есть нелегальный игорный бизнес, но мы его легализуем