В Киевской области ликвидировали подпольное казино
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Киевской области разоблачили очередное нелегальное игорное заведение. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Правоохранители провели санкционированный обыск в помещении, которое работало под прикрытием продажи лотереи. Это уже второе подпольное заведение, незаконную деятельность которого прекратили полицейские Васильковского района за два дня.
Полицейские изъяли 18 компьютеров с программным обеспечением для осуществления азартных игр. Также была изъята документация и 2 тысячи гривен, полученных от занятия незаконным бизнесом.
Все изъятое направили на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Санкция статьи предусматривает штраф от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Досудебное следствие продолжается.
Напомним, в Запорожье правоохранители накрыли подпольное казино.