У Кабулі внаслідок атаки смертника загинули п’ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У столиці Афганістану Кабул через підрив самогубці загинуло щонайменше п’ятеро людей, ще щонайменше 15 поранені, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Вибух стався в районі неподалік комплексу будівель оборонного відомства Афганістану, повідомив представник міністерства внутрішніх справ країни.
За даними уряду, білий фургон, біля якого стався вибух, належав Національній дирекції з питань безпеки - розвідувальній агенції Афганістану.
Жодна з груп наразі не взяла на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо, в результаті вибуху на військовій базі Баграм, що належить США і коаліції в Афганістані загинули три людини, ще 13 постраждали.