В Кабуле в результате атаки смертника погибли пять человек

Взрыв произошел в районе неподалеку комплекса зданий оборонного ведомства Афганистана, сообщил представитель министерства внутренних дел страны.

По данным правительства, белый фургон, возле которого произошел взрыв, принадлежал Национальной дирекции по вопросам безопасности - разведывательному агентству Афганистана.

Ни одна из групп пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, в результате взрыва на военной базе Баграм, принадлежащей США и коалиции в Афганистане погибли три человека, еще 13 пострадали.