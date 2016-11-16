В Кабуле в результате атаки смертника погибли пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В столице Афганистана Кабул в результате подрыва самоубийцы погибли пять человек, еще по меньшей мере 15 ранены, передает со ссылкой на Радио Свобода.
Взрыв произошел в районе неподалеку комплекса зданий оборонного ведомства Афганистана, сообщил представитель министерства внутренних дел страны.
По данным правительства, белый фургон, возле которого произошел взрыв, принадлежал Национальной дирекции по вопросам безопасности - разведывательному агентству Афганистана.
Ни одна из групп пока не взяла на себя ответственность за нападение.
Напомним, в результате взрыва на военной базе Баграм, принадлежащей США и коалиции в Афганистане погибли три человека, еще 13 пострадали.