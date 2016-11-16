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15 марта, 19:03 • 110788 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154010 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129862 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122960 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108484 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103383 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100045 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кабуле в результате атаки смертника погибли пять человек

В Кабуле в результате атаки смертника погибли пять человек

Киев • УНН

 • 6143 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В столице Афганистана Кабул в результате подрыва самоубийцы погибли пять человек, еще по меньшей мере 15 ранены, передает со ссылкой на Радио Свобода.

Взрыв произошел в районе неподалеку комплекса зданий оборонного ведомства Афганистана, сообщил представитель министерства внутренних дел страны.

По данным правительства, белый фургон, возле которого произошел взрыв, принадлежал Национальной дирекции по вопросам безопасности - разведывательному агентству Афганистана.

Ни одна из групп пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, в результате взрыва на военной базе Баграм, принадлежащей США и коалиции в Афганистане погибли три человека, еще 13 пострадали.

 

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