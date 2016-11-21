У Кабулі в мечеті загинули 27 людей через атаку смертника
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Внаслідок атаки смертника в мечеті у Кабулі загинули щонайменше 27 людей, ще 35 отримали поранення. Про це повідомили у МВС країни, передає УНН з посиланням на Khaama Press.
Як повідомляють ЗМІ, за даними поліції, вибух стався у момент, коли люди готувалися до молитви у шиїтській мечеті "Бакір уль-Олум".
У міністерстві внутрішніх справ країни підтвердили, що 27 осіб було вбито і близько 35 осіб отримали поранення в результаті нападу.
Очевидці кажуть, що терорист-смертник підірвав вибуховий пристрій після входу в мечеть. Чиновники безпеки не коментують цей інцидент.
Випадок стався за годину після того як вибух струснув район Баграмі.