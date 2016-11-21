У Кабулі в мечеті загинули 27 людей через атаку смертника

Як повідомляють ЗМІ, за даними поліції, вибух стався у момент, коли люди готувалися до молитви у шиїтській мечеті "Бакір уль-Олум".

У міністерстві внутрішніх справ країни підтвердили, що 27 осіб було вбито і близько 35 осіб отримали поранення в результаті нападу.

Очевидці кажуть, що терорист-смертник підірвав вибуховий пристрій після входу в мечеть. Чиновники безпеки не коментують цей інцидент.

Випадок стався за годину після того як вибух струснув район Баграмі.