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У Кабулі в мечеті загинули 27 людей через атаку смертника

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Внаслідок атаки смертника в мечеті у Кабулі загинули щонайменше 27 людей, ще 35 отримали поранення. Про це повідомили у МВС країни, передає УНН з посиланням на Khaama Press.

У Кабулі в мечеті загинули 27 людей через атаку смертника

Як повідомляють ЗМІ, за даними поліції, вибух стався у момент, коли люди готувалися до молитви у шиїтській мечеті "Бакір уль-Олум".

У міністерстві внутрішніх справ країни підтвердили, що 27 осіб було вбито і близько 35 осіб отримали поранення в результаті нападу.

Очевидці кажуть, що терорист-смертник підірвав вибуховий пристрій після входу в мечеть. Чиновники безпеки не коментують цей інцидент.

Випадок стався за годину після того як вибух струснув район Баграмі.

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