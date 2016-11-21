В Кабуле в мечети погибли 27 человек в результате атаки смертника
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В результате атаки смертника в мечети в Кабуле погибли по меньшей мере 27 человек, еще 35 получили ранения. Об этом сообщили в МВД страны, передает УНН со ссылкой на Khaama Press.
Как сообщают СМИ, по данным полиции, взрыв произошел в момент, когда люди готовились к молитве в шиитской мечети "Бакир уль-Олум".
В министерстве внутренних дел страны подтвердили, что 27 человек были убиты и около 35 получили ранения в результате нападения.
Очевидцы говорят, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство после того как зашел в мечеть. Чиновники по безопасности не комментируют этот инцидент.
Случай произошел через час после того как взрыв потряс район Баграми.