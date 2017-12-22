У Кабміні розповіли, хто увійшов до групи з підготовки конкурсу відбору партнерів ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Кабінет міністрів України створив робочу групу з підготовки рекомендацій та пропозицій щодо розроблення умов конкурсу з визначення партнерів газотранспортної системи під керівництвом віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона. Про це йдеться у постанові уряду від 13 грудня 2017 року номер 1005, передає УНН.
"Утворити робочу групу з підготовки рекомендацій та пропозицій щодо розроблення умов конкурсу з визначення партнерів газотранспортної системи у складі згідно з додатком", - йдеться у документі.
Згідно з постановою, до робочої групи з напрацювання умов конкурсу з пошуку партнерів для спільного управління української ГТС увійшло 17 осіб. Зокрема, головою групи є віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон, а заступником - міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.
Також до робочої групи увійшли Директор департаменту нафтогазового комплексу Міненерговугілля, який є секретарем робочої групи, Державний секретар Мінекономрозвитку, член наглядової ради ПАТ “НАК “Нафтогаз України” (за згодою), заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, в.о. голови правління ПАТ “Магістральні газопроводи України” (за згодою), керівник служби Віце-прем’єр-міністра України, Радник Прем’єр-міністра України, Радник Віце-прем’єр-міністра України, в.о. голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (за згодою), член НКРЕКП (за згодою).
Крім того, постановою передбачено, що за згодою у цій групі мають бути представник представництва Європейської Комісії в Україні, представник посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, представник Секретаріату Енергетичного Співтовариства, представник консультанта з питань реструктуризації, послуги яких надаються ПАТ “НАК “Нафтогаз України".
Нагадаємо, 13 грудня Кабінет міністрів офіційно розпочав процес відбору парнера для спільної експлуатації газотранспортної системи.