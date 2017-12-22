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В Кабмине рассказали, кто вошел в группу по подготовке конкурса отбора партнеров ГТС

Киев • УНН

 • 11005 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Кабинет министров Украины создал рабочую группу по подготовке рекомендаций и предложений по разработке условий конкурса по определению партнеров газотранспортной системы под руководством вице-премьер-министра Владимира Кистиона. Об этом говорится в постановлении правительства от 13 декабря 2017 номер 1005, передает УНН.

В Кабмине рассказали, кто вошел в группу по подготовке конкурса отбора партнеров ГТС

"Образовать рабочую группу по подготовке рекомендаций и предложений по разработке условий конкурса по определению партнеров газотранспортной системы в составе согласно приложению", - говорится в документе.

Согласно постановлению, в рабочую группу по наработке условий конкурса по поиску партнеров для совместного управления украинской ГТС вошло 17 человек. В частности, председателем группы является вице-премьер-министр Владимир Кистион, а заместителем - министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Также в рабочую группу вошли Директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго, который является секретарем рабочей группы, Государственный секретарь Минэкономразвития, член наблюдательного совета ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" (по согласию), заместитель Государственного секретаря Кабинета Министров Украины, и.о. председателя правления ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (по согласию), руководитель службы вице-премьер-министра Украины, советник Премьер-министра Украины, советник Вице-премьер-министра Украины, и.о. председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности (по согласованию), член НКРЭКУ (по согласию).

Кроме того, постановлением предусмотрено, что по соглашению в этой группе должны быть представитель представительства Европейской Комиссии в Украине, представитель посольства Соединенных Штатов Америки в Украине, представитель Секретариата Энергетического Сообщества, представитель консультанта по вопросам реструктуризации, услуги которых предоставляются ПАО "НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, 13 декабря Кабинет министров официально начал процесс отбора парнера для совместной эксплуатации газотранспортной системы.

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