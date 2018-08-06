У І півріччі Україна збільшила майже на 3% споживання газу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У І півріччі Україна використала на 2,8% більше газу, ніж у відповідному періоді минулого року, про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.
Відповідно до даних міністерства, з початку року Україна використала 18,2 млрд кубометрів газу, що на 500 млн кубометрів або на 2,8% більше, січня-червня 2017 року.
Нагадаємо, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 4 серпня збільшився до 13,048 млрд куб. м.
Раніше повідомлялось, що з 1 серпня “Укртрансгаз” надає послуги зберігання (закачування, відбору) газу за новими підвищеними тарифами. Зміна тарифів проведена відповідно до нової Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу.