В I полугодии Украина увеличила почти на 3% потребления газа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В первом полугодии Украина использовала на 2,8% больше газа, чем в соответствующем периоде прошлого года, об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает УНН.
Согласно данным министерства, с начала года Украина использовала 18,2 млрд кубометров газа, что на 500 млн кубометров или на 2,8% больше, января-июня 2017 года.
Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 4 августа увеличился до 13,048 млрд куб. м.
Ранее сообщалось, что с 1 августа "Укртрансгаз" предоставляет услуги хранения (закачки, отбора) газа по новым повышенным тарифам. Изменение тарифов проведено в соответствии с новой Методикой определения и расчета тарифов на услуги хранения (закачки, отбора) газа в газохранилища, в которых применяется режим регулируемого доступа.