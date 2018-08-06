В I полугодии Украина увеличила почти на 3% потребления газа

Согласно данным министерства, с начала года Украина использовала 18,2 млрд кубометров газа, что на 500 млн кубометров или на 2,8% больше, января-июня 2017 года.

Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 4 августа увеличился до 13,048 млрд куб. м.

Ранее сообщалось, что с 1 августа "Укртрансгаз" предоставляет услуги хранения (закачки, отбора) газа по новым повышенным тарифам. Изменение тарифов проведено в соответствии с новой Методикой определения и расчета тарифов на услуги хранения (закачки, отбора) газа в газохранилища, в которых применяется режим регулируемого доступа.