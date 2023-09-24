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У Грузії за день зафіксували два землетруси

У Грузії за день зафіксували два землетруси

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Два землетруси сталися сьогодні вранці в Грузії, один із них – з епіцентром зовсім поруч із Тбілісі, повідомив Національний центр сейсмічного моніторингу, передає УНН.

Деталі

О 08.00 за місцевим часом стався землетрус магнітудою 4,6, епіцентр за 4 км від Тбілісі, у напрямку села Лелубані (Мцхетський муніципалітет), глибина 27 км. 

Другий землетрус зафіксували о 09:21. Його магнітуда сягнула 3 балів, епіцентр був за 120 км від Тбілісі, в Кахеті, 12 км. від Лагодехи, глибина 18 км. 

"Новини Грузії" відзначають, що перший землетрус відчувався у Тбілісі.

До цього з початку місяця в Грузії підземні поштовхи фіксувалися три рази: 3 вересня відлуння землетрусу в Азербайджані, 11 вересня – епіцентр був у районі Тіанеті та 23 вересня у Дманіському муніципалітеті.

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