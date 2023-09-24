В Грузии за день зафиксировали два землетрясения
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Два землетрясения произошли сегодня утром в Грузии, одно из них – с эпицентром совсем рядом с Тбилиси, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга, передает УНН.
Детали
В 08.00 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,6, эпицентр в 4 км от Тбилиси, в направлении села Лелубани (Мцхетский муниципалитет), глубина 27 км.
Второе землетрясение зафиксировали в 09:21. Его магнитуда достигла 3 баллов, эпицентр был в 120 км от Тбилиси, в Кахети, 12 км от Лагодехи, глубина 18 км.
"Новости Грузии" отмечают, что первое землетрясение ощущалось в Тбилиси.
До этого с начала месяца в Грузии подземные толчки фиксировались три раза: 3 сентября эхо землетрясения в Азербайджане, 11 сентября – эпицентр был в районе Тианети и 23 сентября в Дманисском муниципалитете.