У Грузії влаштували різанину біля виборчої дільниці, поранено спостерігача

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Випадок стався недалеко від виборчої дільниці. “Лейбористи” стверджують, що на їх представника напав активіст правлячої “Грузинської мрії”. При цьому вони підкреслюють, що єдиною причиною їх перепалки стали вибори.

За даними МВС Грузії, конфлікт стався між 32-річним і 34-річним чоловіками. Останній перебував у стані алкогольного сп’яніння. Ножем він поранив опонента в область живота, при цьому і сам отримав тілесні ушкодження під час бійки.

Як передають ЗМІ, поранений спостерігач “Лейбористської парії” Емзар Мамедов був госпіталізований, його стан стабільно важкий. Що стосується нападника, за деякими відомостями, він зник.

До сих пір про затриманих не повідомляється. При цьому у відомстві запевняють, що встановили особи усіх учасників бійки і вже опитали свідків.

“Проводяться всі необхідні процесуальні та слідчі дії, після чого особа, яка вчинила вказане діяння, буде заарештована в якості обвинуваченого”, — йдеться в заяві на сайті МВС.

Розслідування розпочато за фактом умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю — стаття 117 КК Грузії.

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