В Грузии устроили резню возле избирательного участка, ранено наблюдателя
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Грузии наблюдатель - представитель оппозиционной "Лейбористской партии" был ранен ножом в селе Даштапа Марнеульского муниципалитета (регион Квемо Картли) в день проведения муниципальных выборов. Об этом сообщает телеканал "Мтвари", передает УНН.
Детали
Случай произошел недалеко от избирательного участка. "Лейбористы" утверждают, что на их представителя напал активист правящей "Грузинской мечты". При этом они подчеркивают, что единственной причиной их перепалки стали выборы.
По данным МВД Грузии, конфликт произошел между 32-летним и 34-летним мужчинами. Последний находился в состоянии алкогольного опьянения. Ножом он ранил оппонента в область живота, при этом и сам получил телесные повреждения во время драки.
Как передают СМИ, раненый наблюдатель "Лейбористской парии" Эмзар Мамедов был госпитализирован, его состояние стабильно тяжелое. Что касается нападавшего, по некоторым сведениям, он исчез.
До сих пор о задержанных не сообщается. При этом в ведомстве уверяют, что установили личности всех участников драки и уже опросили свидетелей.
"Проводятся все необходимые процессуальные и следственные действия, после чего лицо, совершившее указанное деяние, будет арестовано в качестве обвиняемого", - говорится в заявлении на сайте МВД.
Расследование начато по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - статья 117 УК Грузии.
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