У Грузії хочуть знову попросити Україну про екстрадицію Саакашвілі

"Вважаю абсолютно логічним, що коли людина перебуває у розшуку, знову має бути порушено питання його екстрадиції. Думаю, що так і має статися", - сказав депутат, коментуючи повернення Саакашвілі до Києва.

З думкою Кантарії згодні його колеги з парламентської більшості.

Так, депутат Акакій Зоідзе заявив, що прокуратура Грузії повинна знову звернутися до України з вимогою про екстрадицію Саакашвілі.

"Наша прокуратура, напевно, ще раз звернеться до України. За ідеєю, повинна звернутися", - сказав він.

У Грузії щодо Саакашвілі було порушено кілька кримінальних справ, за низкою яких він був заочно засуджений. До того, як Саакашвілі був позбавлений українського громадянства і покинув Україну, грузинська сторона неодноразово зверталася до Києва із запитом про його екстрадицію на батьківщину.

Як повідомляв УНН, 29 травня екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прилетів до Києва.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. Це сталося після того, як в лютому 2018 року Саакашвілі видворили до Польщі як особу, яка незаконно прибула з території цієї країни 10 вересня 2017-го. Політик після цього жив у Нідерландах.