У громадському транспорті на Одещині невідомий побив пасажирку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Невідомий побив пасажирку у громадському транспорті міста Чорноморськ. Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області, передає УНН.
"Під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронці виявили інформацію, як в громадському транспорті м. Чорноморська невідомий чоловік побив пасажирку. Поліцейські Чорноморського ВП зареєстрували вказане повідомлення у встановленому законом порядку та почали його перевірку", - йдеться в повідомленні.
Як було попередньо встановлено, інцидент стався п'ять днів тому. Працівники поліції встановили та опитали жінку, яка постраждала внаслідок протиправних дій. Однак звертатися з заявою до поліції вона відмовилася.
"Крім того, правоохоронцями було опитано водія і пасажирів маршрутки, які стали свідками цієї події, та встановлено особу дебошира. Наразі проводяться заходи щодо з’ясування його місця перебування та притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством", - проінформували в поліції.
Нагадаємо, у Кропивницькому пасажир автобуса відмовився платити за проїзд і погрожував кондуктору ножем.