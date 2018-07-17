В общественном транспорте в Одесской области неизвестный избил пассажирку

"Во время мониторинга сети Интернет правоохранители обнаружили информацию, как в общественном транспорте г. Черноморска неизвестный мужчина избил пассажирку. Полицейские Черноморского ОП зарегистрировали указанное сообщение в установленном законом порядке и начали его проверку", - говорится в сообщении.

Как было предварительно установлено, инцидент произошел пять дней назад. Работники полиции установили и опросили женщину, пострадавшую в результате противоправных действий. Однако обращаться с заявлением в полицию она отказалась.

"Кроме того, правоохранителями было опрошено водителя и пассажиров маршрутки, которые стали свидетелями этого события, и установлена ​​личность дебошира. Проводятся мероприятия по выяснению его места пребывания и привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - проинформировали в полиции.

Напомним, в Кропивницком пассажир автобуса отказался платить за проезд и угрожал кондуктору ножом.