В общественном транспорте в Одесской области неизвестный избил пассажирку
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Неизвестный избил пассажирку в общественном транспорте города Черноморск. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.
"Во время мониторинга сети Интернет правоохранители обнаружили информацию, как в общественном транспорте г. Черноморска неизвестный мужчина избил пассажирку. Полицейские Черноморского ОП зарегистрировали указанное сообщение в установленном законом порядке и начали его проверку", - говорится в сообщении.
Как было предварительно установлено, инцидент произошел пять дней назад. Работники полиции установили и опросили женщину, пострадавшую в результате противоправных действий. Однако обращаться с заявлением в полицию она отказалась.
"Кроме того, правоохранителями было опрошено водителя и пассажиров маршрутки, которые стали свидетелями этого события, и установлена личность дебошира. Проводятся мероприятия по выяснению его места пребывания и привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - проинформировали в полиции.
Напомним, в Кропивницком пассажир автобуса отказался платить за проезд и угрожал кондуктору ножом.