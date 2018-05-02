У ГПУ визначили періоди падіння інтересу посадовців до хабарів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Генеральній прокуратурі України встановили у цьому році періоди падіння інтересу українських посадовців до отримання хабарів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
"Найменша активність хабарників спостерігалася у перших половинах березня та квітня. Тоді на отриманні неправомірної вигоди викрили на "гарячому" по 10 чиновників та службовців різного рівня та структур... Щодо сум хабарів, то їхній розмір у рамках розслідування кримінальних проваджень був абсолютно різним і коливався від 500 грн у середині березня до 500 тис. доларів США у середині січня", - написав Лисенко.
За його словами, всього за перші 4 місяці поточного року прокуратури різних областей та військова прокуратура спільно з іншими правоохоронними органами зафіксували 3432 факти хабарництва та інших корупційних злочинів.
Як зазначив Лисенко, щодо 1030-ти з них вже завершено досудове розслідування і справи передано до суду. А 280 осіб вже отримали реальні вироки.
Нагадаємо, у Житомирі взяли під домашній арешт директора держпідприємства за вимагання хабара.