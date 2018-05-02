В ГПУ определили периоды падения интереса чиновников к взяткам
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины установили в этом году периоды падения интереса украинских чиновников к получению взяток. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
"Наименьшая активность взяточников наблюдалась в первой половине марта и апреля. Тогда на получении неправомерной выгоды уличили 10 чиновников и служащих различного уровня и структур... Что касается сумм взяток, то их размер в рамках расследования уголовных производств был совершенно различным и колебался от 500 грн в середине марта в 500 тыс. долларов США в середине января", - написал Лысенко.
По его словам, всего за первые 4 месяца текущего года прокуратуры различных областей и военная прокуратура совместно с другими правоохранительными органами зафиксировали 3432 факта взяточничества и других коррупционных преступлений.
Как отметил Лысенко, в отношении 1030-ти из них уже завершено досудебное расследование и дела переданы в суд. А 280 человек уже получили реальные приговоры.
Напомним, в Житомире посадили под домашний арест директора госпредприятия за вымогательство взятки.