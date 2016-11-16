У ГПУ не виключили, що до ВР надійде ще два подання на позбавлення депутатів недоторканості
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключив, що до кінця року до парламенту буде подано щонайменше два подання про позбавлення недоторканості народних депутатів. Про це він заявив у коментарі журналістам після засідання Регламентного комітету, передає кореспондент УНН.
“До кінця року, сподіваюся, буде щонайменше два подання (щодо позбавлення депутатської недоторканості - ред.)”, — зазначив Генпрокурор.
Разом з тим, Ю.Луценко не уточнив з яких політичних сил вказані особи.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.
Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.