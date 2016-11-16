В ГПУ не исключили, что в ВР поступит еще два представления на лишение депутатов неприкосновенности

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Киев • УНН

 • 7272 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил, что до конца года в парламент будет подано неменее двух представление о лишении неприкосновенности народных депутатов. Об этом он заявил в комментарии журналистам после заседания регламентного комитета, передает корреспондент УНН.

"До конца года, надеюсь, будет по меньшей мере два представления (о лишении депутатской неприкосновенности - ред.)", - Отметил генпрокурор.

Вместе с тем, Ю.Луценко не уточнил с каких политических сил  указанные лица.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными чиновниками, а именно В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинский и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Также указано, что с сентября по декабрь 2013 года В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, В.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранителями  Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.

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