В ГПУ не исключили, что в ВР поступит еще два представления на лишение депутатов неприкосновенности
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил, что до конца года в парламент будет подано неменее двух представление о лишении неприкосновенности народных депутатов. Об этом он заявил в комментарии журналистам после заседания регламентного комитета, передает корреспондент УНН.
"До конца года, надеюсь, будет по меньшей мере два представления (о лишении депутатской неприкосновенности - ред.)", - Отметил генпрокурор.
Вместе с тем, Ю.Луценко не уточнил с каких политических сил указанные лица.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.
Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными чиновниками, а именно В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинский и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.
Также указано, что с сентября по декабрь 2013 года В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, В.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранителями Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.