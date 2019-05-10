У Google створили більше півсотні гендерно нейтральних смайлів

Нові емодзі доступні для бета-версії Android 10Q а також смартфонів Google Pixel. Однак вже до кінця 2019 року ними зможуть користуватись всі користувачі Android 10Q.

У Google зазначають, що нові емодзі — це спроба спростити панель смайлів універсальними зображеннями. І є сучасною інтерпретацією попередніх смайликів у вигляді маленького жовтого чоловічка.

Наразі 53 нові смайли є виключно проектом Google. Тобто, якщо ви відправляєте їх на смартфон, відмінний від Google, їм буде призначено стать. Проте дизайнер Google Дженніфер Даніель вважає, що інші компанії згодом матимуть аналогічний підхід. У довгостроковій перспективі Даніель хоче, щоб всі смайлики були більш універсальними. Це не означає, що старі емодзі з гендером зникнуть, однак вони все одно можуть бути доступні через контекстне меню.

Нагадаємо, Google присвятив дудл Дню Землі.