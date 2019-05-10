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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103213 просмотра

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7 марта, 13:58 • 104918 просмотра

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7 марта, 08:52 • 128581 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112887 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138640 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144786 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130216 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130285 просмотра

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В Google создали более полусотни гендерно нейтральных смайлов

В Google создали более полусотни гендерно нейтральных смайлов

Киев  •  УНН

 • 17963 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Корпорация Google создала 53 гендерно нейтральных эмодзи. Смайлики в виде человека не имеют ярко выраженных мужских или женских черт. Об этом сообщает The Verge, передает УНН.

Новые эмодзи доступны для бета-версии Android 10Q а также смартфонов Google Pixel. Однако уже к концу 2019 ими смогут пользоваться все пользователи Android 10Q.

В Google отмечают, что новые эмодзи - это попытка упростить панель смайлов универсальными изображениями. И является современной интерпретацией предыдущих смайликов в виде маленького желтого человечка.

Сейчас 53 новых смайла является исключительно проектом Google. То есть, если вы отправляете их на смартфон, отличный от Google, им будет назначен пол. Однако дизайнер Google Дженнифер Даниэль считает, что другие компании впоследствии будут иметь аналогичный подход. В долгосрочной перспективе Даниэль хочет, чтобы все смайлики были более универсальными. Это не значит, что старые емодзи с гендером исчезнут, однако они все равно могут быть доступны через контекстное меню.

Напомним, Google посвятил дудл Дню Земли.

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