В Google создали более полусотни гендерно нейтральных смайлов

Новые эмодзи доступны для бета-версии Android 10Q а также смартфонов Google Pixel. Однако уже к концу 2019 ими смогут пользоваться все пользователи Android 10Q.

В Google отмечают, что новые эмодзи - это попытка упростить панель смайлов универсальными изображениями. И является современной интерпретацией предыдущих смайликов в виде маленького желтого человечка.

Сейчас 53 новых смайла является исключительно проектом Google. То есть, если вы отправляете их на смартфон, отличный от Google, им будет назначен пол. Однако дизайнер Google Дженнифер Даниэль считает, что другие компании впоследствии будут иметь аналогичный подход. В долгосрочной перспективе Даниэль хочет, чтобы все смайлики были более универсальными. Это не значит, что старые емодзи с гендером исчезнут, однако они все равно могут быть доступны через контекстное меню.

Напомним, Google посвятил дудл Дню Земли.