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У Гонконгу перехопили велику партію канабісу в мішках з кормом для собак

Київ • УНН

 • 14163 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Поліція Гонконгу в районі Юньлон затримала чоловіка за підозрою в торгівлі каннабісом на суму 26,7 млн ​​гонконгських доларів (3,4 млн доларів США), захованого в мішках з кормом для собак. Про це УНН повідомляє з посиланням на South China Morning Post.

У Гонконгу перехопили велику партію канабісу в мішках з кормом для собак

Деталі

У середу бюро по боротьбі з наркотиками повідомило, що співробітники перехопили фургон в понеділок. Офіцери виявили, що автомобіль був завантажений 63 пакетами собачого корму, в яких було заховано 250 пакетів з каннабісом загальною вагою 126 кг.

49-річний водій був затриманий і повинен буде постати перед судом в четвер, щоб відповісти за звинуваченням в торгівлі наркотиками, яке карається довічним ув'язненням.

Доповнення

За перші чотири місяці цього року місцеві правоохоронці конфіскували 528 кг канабісу, що еквівалентно 80 відсоткам всієї марихуани, вилученої в 2020 році. Кількість випадків незаконного обороту канабісу, зареєстрованих в період з січня по квітень 2021 року, також збільшилася більш ніж удвічі в річному вираженні - з 153 до 324. В цьому році у цих справах було затримано 415 осіб.

Кількість наркотиків, конфіскованих як місцевою поліцією, так і митницею, різко зросла в минулому році, при цьому метамфетамін лідирує за кількістю серед вилучених наркотиків. Влада зібрала близько 1500 кг наркотиків - в дев'ять разів більше, ніж вони конфіскували в 2019 році.

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