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В Гонконге перехватили крупную партию каннабиса в мешках с кормом для собак

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Полиция Гонконга в районе Юньлон задержала мужчину по подозрению в торговле каннабисом на сумму 26,7 млн гонконгских долларов (3,4 млн долларов США), спрятанного в мешках с кормом для собак. Об этом УНН сообщает со ссылкой на South China Morning Post.

В Гонконге перехватили крупную партию каннабиса в мешках с кормом для собак

Детали

В среду бюро по борьбе с наркотиками сообщило, что сотрудники перехватили фургон в понедельник. Офицеры обнаружили, что автомобиль был загружен 63 пакетами собачьего корма, в которых было спрятано 250 пакетов с каннабисом общим весом 126 кг.

49-летний водитель был задержан и должен будет предстать перед судом в четверг, чтобы ответить по обвинению в торговле наркотиками, которое карается пожизненным заключением.

Дополнение

За первые четыре месяца этого года местные правоохранители конфисковали 528 кг каннабиса, что эквивалентно 80 процентам всей марихуаны, изъятой в 2020 году. Количество случаев незаконного оборота каннабиса, зарегистрированных в период с января по апрель 2021 года, также увеличилось более чем вдвое в годовом выражении - с 153 до 324. В этом году по этим делам были задержаны 415 человек.

Количество наркотиков, конфискованных как местной полицией, так и таможней, резко возросло в прошлом году, при этом метамфетамин лидирует по количеству среди изъятых наркотиков. Власть собрала около 1500 кг наркотиков - в девять раз больше, чем они конфисковали в 2019 году.

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