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У Гомельській області Білорусі розвантажують військову техніку РФ, зводять понтонний міст через Прип’ять

У Гомельській області Білорусі розвантажують військову техніку РФ, зводять понтонний міст через Прип’ять

Київ • УНН

 • 339338 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. На залізничній станції Мулярівка Петриківського району Гомельської області Білорусі розвантажують російську військову техніку: танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, пише УНН.

Деталі

17 і 18 березня місцеві жителі бачили, як техніка проїжджала Петриковом. Від залізниці до міста танки та інше озброєння перевозять спеціальними вантажівками з платформами, які супроводжують поліцейські машини з проблисковими маячками й сиренами.

Тим часом, у Петрикові через Прип’ять будують понтонну переправу, через яку можна буде потрапити до Лельчицького району, що межує з Україною.

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія "не брала і не має наміру брати участі в "спецоперації" (так у рф називають війну, розв’язану в Україні) росії в Україні".

6 березня міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні.

Американські військові заявляли, що частина запущених Росією в Україну ракет все ж залетіла з території Білорусі.

Нагадаємо

Нещодавно білоруський військовий зателефонував батькам з незнайомого номера з проханням привезти ліків проти блювоти та нудоти під Гомель. Він розповів, що відмиває російські танки від людських решток

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